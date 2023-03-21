Мобилизация продолжается: Федоров объяснил, почему в Дие не будут раздавать повестки

В сети распространяется информация, что якобы в Украине могут начать выдавать повестки через Дию. Однако это фейк и почему этого не произойдет – объяснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, для начала необходимо улучшить данные в реестре военнообязанных. Пока этого не произойдет, любая цифровизация будет необъективна.

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Там вопросы в качестве данных в реестре военнообязанных. Пока этот реестр не будет качественным, любая цифровизация будет необъективна, некорректна, несправедлива и так далее,

– рассказал министр.

Федоров отметил, что Министерству обороны нужно предпринять много разных действий для улучшения данных в реестре перед тем, как внедрять какие-либо другие инструменты.

"Нужно делать все логично. Сначала – качественные данные", – подчеркнул он.

Повестки через Дию: все, что известно