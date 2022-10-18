Где и кто может вручать повестки в Украине: полный список

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. При вручении повесток следует понимать, какие есть виды этих документов и кто имеет право их выдавать.

Любой украинец может получить повестку. 24 канал подробнее расскажет о видах повесток и их вручении.

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Кто может вручить повестку

Повестки должны вручаться через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций независимо от формы подчинения и собственности.

Также повестки вручают чиновники военкоматов. Следовательно, получить документ можно как от сотрудников военкомата, так и от представителей органов местного самоуправления или органов внутренних дел.

Где можно вручать повестки

Действующему законодательству не противоречит вручение повесток на улице, блокпостах, метро или очередях на заправку. Также их можно получить по месту жительства и на работе.

Какие виды повесток

В настоящее время существует 4 вида повесток:

повестка, чтобы явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;

повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате;

повестка-призыв на срочную военную службу;

повестка на прибытие на призывной участок.

Что должно быть в повестке

В повестке должны быть указаны:

ФИО получателя, адрес проживания, реквизиты распоряжения территориального центра комплектования и социальной поддержки;

адрес ТЦК;

вид повестки;

перечень документов, которые нужно иметь с собой;

ФИО, подпись, печать руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В каких случаях можно отказаться от повестки

Как рассказывают юристы, отказаться от повестки можно, если в ней неправильно указаны данные или при условии, что ее вручает неуполномоченное для этого лицо.

Также отказаться от повестки можно, если на ней нет печати военкомата или подписи военного комиссара. Ответственность за отказ от повестки по уважительным причинам не предусмотрена. Впрочем, штраф могут выписать тогда, когда лицо нарушило правила воинского учета.

Так, после отказа и составления акта, дело передают на рассмотрение руководителям центра комплектования, который может взыскать штраф от 850 до 1 700 гривен.

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