Могут ли украинским гражданам вручать повестки за границей

В конце 2022 года правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. В нем упомянули и о мужчинах за границей.

И именно пункт постановления № 1487 о военном учете за рубежом приобрел наибольший резонанс. 24 Канал вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком разбирался, могут ли мужчинам вручать повестки за рубежом.

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Могут вручить повестку за границей

После принятия постановления №1487 за рубежом дипломатические ведомства будут:

вести военный учет мужчин,

сообщать им о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу,

"способствовать возвращению" военнообязанных в Украину во время мобилизации.

Взятие на военный учет в дипломатическом учреждении необходимо для мужчин в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев. Однако эти нормы распространяются исключительно на лиц, состоящих на добровольном консульском учете.

При этом представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не имеют права выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей, а также составлять материалы для привлечения лиц за нарушение правил военного учета. Их полномочия сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине.

Так что пребывание на военном учете в дипучреждении пока не предусматривает возможности получения повестки от сотрудников такого учреждения.

Консульский учет мужчин

Постановлением предусмотрено, что военный учет за границей среди украинцев будут вести дипломатические ведомства. Они должны вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете и стоящих на военном учете. Также они будут "способствовать возвращению" военнообязанных в Украину во время мобилизации.

Однако стоит сразу подчеркнуть, что пока неизвестно, как именно пройдет этот процесс, ведь в постановлении не прописали механизм такого "содействия". Поэтому, по словам Владислава Юрчака, введенная обязанность дипломатических учреждений "способствовать возвращению военнообязанных резервистов в Украину" по состоянию на сегодняшний день является лишь декларативной, поскольку отсутствует четкий механизм или конкретные полномочия.

В частности, соответствующая норма должна была бы получить продолжение посредством предоставления дипучреждениям определенных полномочий, так называемых рычагов влияния на граждан. Однако, по состоянию на сегодняшний день такие отсутствуют. То есть новый порядок, по моему мнению, в этой части только декларативный,

– подчеркнул Владислав Юрчак.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Украине законны подомовые визиты к военнообязанным, во время которых проверяют учетные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Также будут сверяться фактическое место обучения, работы и проживания. Такие визиты проводят военкоматы не реже раза в год.

Отметим, что повестки ТЦК и СП могут выдать в публичных местах. Однако есть перечень способов оповещения военнообязанных, которые не несут никакой юридической силы. Среди них вызов с ТЦК по телефону или вручение повестки через родственников.

По закону же повестки могут выдавать на работе. Обязанности по ведению военного учета возлагаются на работников службы персонала и службы управления персоналом.

24 Канал отдельно обратился за комментарием к МИДу о том, как будет действовать этот военный учет в дипучреждениях. Пока ждем ответа.