Могут ли военнообязанного принудительно доставить в пункт призыва

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. У мужчин возникает вопрос, могут ли представители военкомата принудительно доставить военнообязанного в призывной пункт.

Прибытие лица в призывный пункт возлагается на военнообязанного. Это предусмотрено действующим законодательством.

Важно Есть ли список призывников, которым выдают повестки

Могут ли принудительно доставить в пункт призыва

Любые действия принудительного характера по удержанию лица – являются незаконными и законодательством не предусмотрены.

Случаи задержания лица возможны только полицией при совершении или покушении на совершение уголовного преступления, или непосредственно после совершения уголовного преступления, или во время непрерывного преследования лица, подозреваемого в его совершении.

Можно ли отказаться от получения повестки

Если военнообязанному принесли повестку, он имеет право от нее отказаться. В таком случае гражданин Украины на вручение повестки должен составить акт об отказе от получения и указать минимум двух свидетелей, которые могут подтвердить факт и причину отказа.

Если военнообязанный получил повестку, расписался за нее, тогда он должен посетить центр комплектования. В противном случае его могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

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