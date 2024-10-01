"Законная процедура": в какой из областей начали рассылать повестки Укрпочтой

Укрпочта начала рассылать повестки. Военнообязанный должен явиться в ТЦК в течение 14 дней с момента получения.

Об этом заявила Херсонская ОВА в фейсбуке. Заместитель начальника отметила, что рассылка повесток Укрпочтой – это законная процедура.

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Повестки Укрпочтой

Ольга Малярчук провела совещание с заместителем начальника областного ТЦК Александром Самотеем и директором по развитию сети Николаевского и Херсонского регионов АО "Укрпочта" Владимиром Очеретнюком.

На нем обсудили механизм формирования и отправки повесток сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В ОВА отметили, что повестки с электронными подписями начальников ТЦК и СП, содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Их печатает Укрпочта и направляет по домашним адресам военнообязанных.

Рассылка повесток Укрпочтой является законной процедурой, что должно обеспечить своевременный вызов военнообязанных в военкоматы и улучшить мобилизационную кампанию,

– подчеркнула заместитель начальника Херсонской ОВА.

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Обратите внимание! В ОВА отметили, что военнообязанный должен явиться в ТЦК в течение 14 дней с момента получения повестки. Если гражданин не появляется, его привлекают к административной ответственности, а ТЦК передает данные в полицию для розыска.