Могут ли в Украине вручить повестки женщинам: объяснение представителя ТЦК

В Украине продолжается военное положение и во время него проведение общей мобилизации. Не только мужчин, но и женщин могут призвать на службу.

Могут ли женщинам в Украине вручить повестки – рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. По его словам, женщины, состоящие на военном учете, имеют право на отсрочку или увольнение.

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Могут ли женщинам вручать повестки

Как рассказал Истомин, женщины в Украине не могут принудительно забрать служить. Однако наши защитницы могут получить повестку и в теории быть призванными.

Женщины, безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, или же пойти на службу добровольно, подписав контракт,

– подчеркнул он.

В то же время женщины, стоящие на военном учете, имеют право на отсрочку или увольнение. Например, это касается тех, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью или многодетной мамой.

"Но это только в теории. Ведь у большинства женщины не военнообязанные, отец взрослого сына может иметь букет болезней или и инвалидность, а сын за ним ухаживать. То есть, все очень индивидуально, жизненных вариаций много", – подчеркнул Истомин.

Могут ли забрать в армию мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей

Недавно адвокат рассказал, что мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, не подлежат мобилизации. Отца-одиночку могут забрать в армию только с его согласия.

Для подтверждения, что вы отец-одиночка, нужно предоставить соответствующие документы. В частности, свидетельство о смерти матери ребенка, или решение суда о лишении матери родительских прав, или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав.