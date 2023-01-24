В сети обсуждают видео, на котором повестку клеили на двери: законно ли это

В сети появилось видео, как неизвестные в военной форме приклеили повестку на дверь квартиры и после этого ушли. Правозащитники рассказали, законно ли это.

Мобилизация в Украине продолжается до сих пор. Вручить повестку могут в любом месте.

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Законно ли клеить повестку на дверь

Адвокат Александр Заруцкий рассказал, что повестку должны вручить лично в руки. Поэтому просто прикрепить повестку на дверь и считать, что лицо ее получило, это не законно.

Повестку должны вручить в руки, а делать вид, что ее вручили, прикрепив на дверь, является не очень корректным решением,

– объяснил адвокат.

Правозащитник Эдуард Багиров отметил, что если человек не подписал повестку, то он не имеет юридической силы. Следовательно, это лицо может не явиться в военкомат и никаких правовых последствий не будет.

"То, что они сфотографировали повестку на дверях квартиры, тоже нет никакого значения. Они могли ее прикрепить где угодно. Военные должны были дождаться человека и вручить повестку в руки и получить подпись о вручении. А прикрепление на дверь – это отклонение от правил вручения повесток", – подчеркнул Багиров.

Как повестку клеили на дверь квартиры: смотрите видео

Могут ли работники ЖЭКа вручить повестку

Поскольку найти каждого военнообязанного гражданина и передать ему лично повестку довольно сложно, иногда военкоматы передают документы сельсоветам, компаниям или ЖЭКам. Об этом предупредил глава адвокатского объединения "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.

То есть, если работник коммунальной организации вручит повестку, то это будет вполне законно. Однако только при условии, что этот сотрудник будет иметь соответствующую ведомость.