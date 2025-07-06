Правила вручения повесток: что нужно знать о процедуре и какие права имеет человек

В Украине продолжается мобилизация и военное положение. В это время военнообязанные граждане могут получить повестку.

Какие нормы действуют при вручении повестки и что следует знать военнообязанным, передает 24 Канал.

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Как происходит вручение повестки в Украине

По словам пресс-секретаря Черкасского ТЦК Алины Кривошеи, повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений.

Относительно места вручения, то законодательством этого не закреплено. На практике это означает, что вручить повестку могут в любом месте, как вот в парке, на блокпосту или в другом общественном месте, или по месту жительства.

Кроме того, сейчас законе содержится требование о том, граждане Украины в возрасте 18 – 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя ГПСУ в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Сам процесс вручения должен фиксировать на фото и видео. Представители ТЦК обязаны по требованию предоставлять свои личные данные, в частности ФИО и должность, а также показывать служебные удостоверения.

Повестка будет считаться врученной после того, как человек лично ее получил и поставил подпись. Однако с прошлого года повестки могут присылать по почте. Ее будут считать полученной даже в случае отказа или отсутствия человека по адресу.