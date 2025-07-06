Які норми діють при врученні повістки і що варто знати військовозобов'язаним, передає 24 Канал.

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Як відбувається вручення повістки в Україні

За словами речниці Черкаського ТЦК Аліни Кривошеї, повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти.

Щодо місця вручення, то законодавством цього не закріплено. На практиці це означає, що вручити повістку можуть у будь-якому місці, як ось у парку, на блокпості чи в іншому громадському місці, або за місцем проживання.

Крім того, нині законі міститься вимога про те, громадяни України у віці 18 – 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи представника ДПСУ у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Сам процес вручення має фіксувати на фото та відео. Представники ТЦК зобов'язані на вимогу надавати свої особисті дані, зокрема ПІБ та посаду, а також показувати службові посвідчення.

Повістка буде вважатись врученою після того, як людина особисто її отримала та поставила підпис. Проте з минулого року повістки можуть надсилати поштою. Її вважатимуть отриманою навіть у разі відмови або відсутності людини за адресою.