Повезли радиацию домой: оккупанты получили большие дозы облучения в Зоне отчуждения

Российские оккупанты находились в зоне отчуждения. Все они получили большие дозы облучения. Кроме того, "заражена" также и их военная техника, которая прошла через Чернобыль – 10 тысяч единиц.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, посетивший Зону отчуждения и Чернобыльскую АЭС.

Актуально Оккупанты разграбили систему, которая автоматизированно контролировала радиационное состояние в ЧАЭС

Русские копали там голыми руками почвы, зараженные радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался максимум год жизни – точнее, медленного умирания от болезней.

Каждый русский солдат привезет частичку Чернобыля домой. Живым или мертвым. Россияне несут смерть всем: украинцев убивают бомбами, а своих – радиацией с ЧАЭС,

– заявил министр Галущенко.

Он сообщил, что военные российской разграбили станцию, административные помещения, выносили все – от посуды до запчастей и приборов. Кроме того, как напомнил Галущенко, металл легко подвергается облучению и переносит радиацию.

Важно – За оккупантов Чернобыль развозится по миру: смотрите видео

Это грозит радиоактивным заражением всем, кто будет контактировать с имуществом или техникой с ЧАЭС.