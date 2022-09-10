Как контрнаступление ВСУ может повлиять на обмен пленными: ответ разведки

Контрнаступательные действия украинских защитников положительно повлияют на обмен пленными с Россией. В разведке объяснили, каким образом.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона пояснил, что влияние безусловно. Ведь при контрнаступлении россияне сдаются в плен и таким образом пополняется обменный фонд.

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Контрнаступление повлияет на обмен пленными. Мы видим, как Вооруженные силы берут в плен отступающих россиян, потому что понимают безысходность своей ситуации. И благодаря этой оборонной операции, обменный фонд Украины только пополняется. Поэтому безусловно повлияет и повлияет в положительном ключе,

– сказал он.

Юсов добавил, что украинским защитникам, которые находятся в плену у оккупантов, и их родным очень тяжело. Однако Украина делает все возможное для возвращения бойцов домой.

К слову, освобожденные из российского плена украинцы и родные до сих пор находящихся в неволе граждан получили по 100 тысяч гривен помощи от государства.

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Недавно Украина вновь вернула своих героев домой – 14 украинских защитников удалось освободить российского плена. Наша разведка показала, как именно выглядел обмен. Также удалось вернуть тела еще 25 Героев, отдавших свою жизнь за Родину.

В июне в ходе масштабного обмена из плена освободили 144 защитника Украины. Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка защитников Мариуполя.

Впрочем, после столь масштабного обмена россияне устроили теракт в Еленовке. Родственники украинских военнопленных за 40 дней до сих пор не получили никакой информации о судьбе защитников.

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