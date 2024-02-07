Столтенберг и Салливан объяснили, что будет с поддержкой Украины в случае отставки Залужного
Источник:ВИОН
Йенс Столтенберг и Джейк Салливан отреагировали на слухи о возможной отставке Валерия Залужного. Также они высказались относительно дальнейшей поддержки Украины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступили 7 февраля на совместной пресс-конференции. Они прокомментировали многочисленные неофициальные сообщения в медийном пространстве о якобы "отставке" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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Что говорят союзники
Йенс Столтенберг отметил, что решение об изменениях в руководстве Украины – это решение именно нашего государства, поэтому не НАТО его оценивать. Также он положительно отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что любые кадровые изменения не повлияют на отношения Киева с партнерами.
Поэтому мы продолжим поддержку – вот что имеет значение – и мы продолжим это делать,
– заявил Столтенберг.
Похожее заявление сделал и Джейк Салливан. Советник Джозефа Байдена по нацбезопасности отметил, что отношение США к Украине не изменится в случае гипотетической отставки действующего Главнокомандующего ВСУ.
Это решать не нам из Вашингтона,
– сказал он.
Салливан заверил, что Америка продолжит поддержку украинской власти и Сил обороны.
Салливан уже высказывался относительно "отставки" Залужного
- Недавно советник Джо Байдена заметил, что США не должны вмешиваться в вопрос насчет вероятной отставки Залужного, поэтому Вашингтон держится в стороне от этих кадровых решений. Белый дом уже сообщил свою позицию военно-политическому командованию Украины.
- Не так давно американские журналисты спросили Салливана, повлияет ли "увольнение" Главнокомандующего ВСУ на успех российско-украинской войны. В ответ советник президента США назвал кадровые решения в ВСУ суверенным правом Украины и делом ее народа. Вашингтон не собирается принимать в этом участие.