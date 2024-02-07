Столтенберг и Салливан объяснили, что будет с поддержкой Украины в случае отставки Залужного

Йенс Столтенберг и Джейк Салливан отреагировали на слухи о возможной отставке Валерия Залужного. Также они высказались относительно дальнейшей поддержки Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступили 7 февраля на совместной пресс-конференции. Они прокомментировали многочисленные неофициальные сообщения в медийном пространстве о якобы "отставке" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Читайте также Это не раскол в военных усилиях, – Кулеба о возможном увольнении Залужного

Что говорят союзники

Йенс Столтенберг отметил, что решение об изменениях в руководстве Украины – это решение именно нашего государства, поэтому не НАТО его оценивать. Также он положительно отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что любые кадровые изменения не повлияют на отношения Киева с партнерами.

Поэтому мы продолжим поддержку – вот что имеет значение – и мы продолжим это делать,

– заявил Столтенберг.

Похожее заявление сделал и Джейк Салливан. Советник Джозефа Байдена по нацбезопасности отметил, что отношение США к Украине не изменится в случае гипотетической отставки действующего Главнокомандующего ВСУ.

Это решать не нам из Вашингтона,

– сказал он.

Салливан заверил, что Америка продолжит поддержку украинской власти и Сил обороны.

Салливан уже высказывался относительно "отставки" Залужного