"В ЕС сделали выводы": политолог оценил влияние нового закона о НАБУ на евроинтеграцию

После принятия законопроекта №12414 НАБУ и САП подчинили Генеральному прокурору Украины. Заявления европейцев свидетельствуют, что они уже сделали выводы не в пользу Украины. Это может косвенно повлиять на дальнейшую евроинтеграцию страны.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что формально этот закон, возможно, и не влияет на кластеры, ведь там существует отдельная процедура. Однако один из кластеров касается верховенства права – и именно здесь возникает проблема. Европейцы уже обратили на это внимание.

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В Европе сделали худшие выводы

Для тех, кто и раньше скептически относился к Украине, в частности Венгрия, это стало дополнительным поводом чтобы продолжить блокирование евроинтеграции.

Европейский Союз вроде бы нашел возможность обойти позицию Венгрии, но потом, 18 июля, отказался от этой инициативы. Это свидетельствует о том, что обратили внимание на события в Украине.

Что это мы спишем на внутренние истории, на какое-то нормирование, согласование или улучшение функционирования правоохранительных органов. Но эти ожидания не оправдались. В Европе это заметили. И выводы, которые они сделали, – это худшие выводы, которые могли быть в такой ситуации,

– сказал Игорь Рейтерович.

Он добавил, что были надежды на то, что встреча Владимира Зеленского с представителями НАБУ и САП улучшит ситуацию. Однако эта встреча вызвала два вопроса.

Первый – почему ее не провели до внесения изменений в закон: чтобы встретиться, обсудить и согласовать позиции.

Второе – несмотря на то, что в Офисе Президента, в частности сам Зеленский, охарактеризовали встречу как достаточно конструктивную, руководство НАБУ и САП заявило, что без отмены вчерашних изменений говорить об эффективной работе антикоррупционных органов не стоит.

"Проблема не решилась. Тот антикризис, который пытался запустить Офис Президента – мы видели определенные заявления, генпрокурор сейчас много общается, даже глава СБУ, кстати очень эмоционально, но нормально эту тему комментирует – все равно не сработал. Гражданам это не сильно "заходит". Они задают очевидные вопросы, на которые нет ответов", – сказал Рейтерович.

Что вызвало возмущение общественности?

Он добавил, что, возможно, нужна большая пресс-конференция, на которую пришли бы Зеленский, генеральный прокурор и представители антикоррупционных органов – и они дали бы ответы украинцам на вопросы о том, что происходит и зачем это было сделано именно сейчас.

Он также отметил, что сейчас эта история выглядит негативно, в частности из-за того, что за эти изменения почти в полном составе голосовала фракция запрещенной ОПЗЖ – те, кто всегда критиковал и выступал против антикоррупционной инфраструктуры. Голосовали также отдельные народные депутаты, против которых открыты дела в НАБУ.

Это создает конфликт интересов и, вероятно, многих возмутил моральный аспект проблемы. Рейтерович добавил, что пока что есть все возможности изменить ситуацию к лучшему.

К слову, западные медиа открыто критикуют новый закон Украины. Они пишут о том, что Украина демонстрирует откат от демократических принципов.

Британское издание The Economist написало: "Сегодня 263 депутата легализовали коррупцию".

The Telegraph отметил: "Когда парламент голосовал, в зале звучало "Позор!", а на улице уже собирались первые протестующие".

Немецкая газета Der Spiegel подчеркнула: "Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, правительство лишает независимости ключевые органы".

Американское издание The New York Times также отмечает, что за последние несколько недель в Киеве последовательно устраняли или дискредитировали людей и органы, которые могли потенциально создать неудобства для окружения президента.