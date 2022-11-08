Что будет после выборов в Конгресс: в Белом доме сделали важное заявление о помощи Украине

Утром 8 октября начались выборы в парламент США, которые могут изменить баланс сил между республиканцами и демократами. Однако в Белом доме заверили, что на поддержку Украины это никак не отразится.

Сегодня вечером должно быть известно, кто получит большинство в Сенате и Конгрессе парламента Соединенных Штатов. В интервью местным изданием пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала ситуацию по военной помощи Киеву от Вашингтона.

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Поддержка будет непоколебимой

По словам Карин Жан-Пьер, результат промежуточных выборов в две палаты парламента никак не отразится на отношениях между нашими государствами.

Мы уверены, что поддержка Украины Соединенными Штатами будет несокрушимой и непоколебимой. Это то, во что мы верим, и именно так мы это видим в будущем,

– сказала чиновница.

Кроме того, она вспомнила комментарии советника президента Байдена по национальной обороне Джейка Салливана. Чиновник ранее приезжал в Киев и заверил Зеленского в том, что Вашингтон поддерживать наше государство, в частности в финансовом, вооруженном, гуманитарном и других аспектах.

Республиканцы и демократы солидарны с Украиной

Визит Джейка Салливана в столицу нашей страны состоялся 4 ноября . Это был его первый приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Мировые СМИ недооценивают важность промежуточных выборов в США и большее внимание уделяют голосованиям за президента, однако не стоит делать этого. Часто результаты волеизъявления граждан Соединенных Штатов кардинально изменяют ситуацию в Конгрессе и вектор политики Белого дома.

Что такое Конгресс Это парламент Соединенных Штатов. Он состоит из двух палат – нижней (Палаты представителей) и верхней (Сената). Всего в Конгрессе заседают 435 депутатов, которые принимают законы и решают важные для страны вопросы.

Источник: Википедия

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Россия может вмешиваться в промежуточные выборы США. Удивительно, Кремль решил не открещиваться от этого и подтвердил попытки повлиять на результаты голосований.

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