Уже сьогодні ввечері має бути відомо, хто отримає більшість у Сенаті та Конгресі парламенту Сполучених Штатів. В інтерв'ю місцевим виданням речниця Білого дому Карін Жан-П'єр прокоментувала ситуацію щодо військової допомоги Києву від Вашингтона.

Читайте також Вибори у США: Трамп готує "дуже велику заяву", натомість Байден зберігає оптимізм

Підтримка буде непохитною

За словами Карін Жан-П'єр, результат проміжних виборів у дві палати парламенту ніяк не відіб'ється на відносинах між нашими державами.

Ми впевнені, що підтримка України Сполученими Штатами буде незламною та непохитною. Це те, у що ми віримо, і саме так ми це бачимо в майбутньому,

– сказала чиновниця.

Окрім того, вона згадала коментарі радника президента Байдена з національної оборони Джейка Саллівана. Посадовець раніше приїжджав у Київ та запевнив Зеленського у тому, що Вашингтон підтримувати нашу державу, зокрема у фінансовому, збройному, гуманітарному та в інших аспектах.

Зверніть увагу! Візит Джейка Саллівана в столицю нашої країни відбувся 4 листопада. Це був перший його приїзд в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Республіканці та демократи солідарні з Україною

Світові ЗМІ недооцінюють важливість проміжних виборів у США та більше уваги приділяють голосуванням за президента, однак не варто цього робити. Часто результати волевиявлення громадян Сполучених Штатів кардинально змінюють ситуацію в Конгресі та вектор політики Білого дому.

Що таке Конгрес Це парламент Сполучених штатів. Він складається з двох палат – нижньої (Палати представників) та верхньої (Сенату). Загалом у Конгресі засідає 435 депутатів, які ухвалюють закони та вирішують важливі для країни питання.

Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Росія може втручатись у проміжні вибори США. На диво, Кремль вирішив не відхрещуватися від цього та підтвердив спроби повпливати на результати голосувань.

Варте уваги – до чого схиляють Зеленського США: дивіться відео