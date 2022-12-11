Уменьшатся ли обстрелы: в Воздушных силах прокомментировали взрывы на российских аэродромах

На российских аэродромах, где базируются бомбардировщики, раздавались взрывы. Несмотря на это, воздушный террор не прекращается.

Об этом для 24 канала рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что Украину атакует не только стратегическая авиация.

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"Есть и дальняя авиация. Штурмовая авиация и истребители наносят удары ближе к линии боевого столкновения. На Донецком направлении авиация противника работает ежедневно. Кроме этого, наносят удары и управляемыми ракетами", – рассказал Игнат.

Неважно, откуда выпускают ракету

По словам спикера Воздушных сил, россияне могли забрать бомбардировщики с тех аэродромов, где состоялся "хлопок". Их рассредоточили на других аэродромах, чтобы на объектах не было большого скопления техники.

Это серьезный психологический фактор, потому что в России военные и гражданские понимают, что в дальних регионах может быть неудача. Это серьезно влияет на дальнейшие действия,

– сказал Игнатий.

Он добавил, что рассредоточение самолетов не влияет на сложности для систем ПВО. Как отметил спикер, каждая ракета запрограммирована перед полетом и не имеет значения, с какой платформы ее выпустили.

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