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Повлияют ли воспоминания экс-президента Франции на урегулирование конфликта на Донбассе?

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Олланд рассказал, как Путин признал, что Россия воюет против Украины
Олланд рассказал, как Путин признал, что Россия воюет против Украины / Фото из открытых источников

Воспоминания экс-президента Франции Олланда о переговорах его, Меркель и Порошенко в Минске с Путиным – это мемуары. Они ничего не меняют в правовом и политическом смысле относительно конфликта на Донбассе.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления "Майдана Иностранных Дел" Богдан Яременко.

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Специалист подчеркивает, что действующий президент Франции Макрон тоже не отрицает наличие и роль России в вооруженном конфликте на Донбассе, и что именно Москва осуществляет вторжение на территорию Украины.

Макрон считает незаконной аннексию Крыма. Тем не менее, это не мешает ему говорить о стратегическом партнерстве Франции и России и выстраивании новой архитектуры безопасности. В этом ирония ситуации. Книгу Олланда надо воспринимать как мемуары. Вряд ли они добавили нам что-то новое в понимании политической ситуации. Только больше нюансов и деталей как делается мировая политика,
– отмечает Богдан Яременко.

Кроме того, специалист также отметил, что канцлер Германии Меркель неоднократно делала те же заявления – об участии России в конфликте на Донбассе, что причина конфликта – Россия. Но мемуары Олланда, считает Яременко, ничего не изменят. Ситуация давно известна, изложена в решениях всех основных международных организаций.

Напомним, бывший президент Франции Франсуа Олланд описал в своей новой книге "Уроки власти" то, как в феврале 2015 года согласовывали и подписывали минские соглашения. "Это было в самый разгар кризиса", – написал Олланд, описав ряд деталей встречи с участием Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Владимира Путина. Как пишет Олланд, он быстро понял, что Путин хочет выиграть время и отсрочить прекращение огня на как можно более позднее время, чтобы дать возможность сепаратистам окружить украинскую армию и завоевать дополнительные позиции. По его словам, Путин так разнервничался, что начал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это раскрыло, что российские войска на востоке Украины есть.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Путин Петр Порошенко Минские договоренности Франсуа Олланд Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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