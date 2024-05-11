Силы обороны ответили, есть ли признаки нового наступления России на Юге
Наступление российских оккупантов на севере Харьковской области не повлияло на ситуацию на южном фронте. Силы обороны Юга рассказали о том, что происходит на этих направлениях и прокомментировали, есть ли признаки формирований новых наступательных групп врага.
Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал, что на Юге пока нет признаков нового наступления. Об этом пишет 24 Канал.
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Какова ситуация на южных направлениях
По словам Плетенчука, наступление врага на Харьковщине никак не повлияло на ситуацию на южном фронте.
Изменений в состоянии, положении и характере действий врага не обнаружено, точнее они отсутствуют. Так же как отсутствуют признаки создания наступательных группировок. Если там это было ожидаемо (в Харьковской области, - ред), то на юге таких признаков нет,
– отметил он.
Враг ежедневно делает попытки штурмов на южных направлениях, однако пока их интенсивность не изменилась. В общем, за минувшие сутки в операционной зоне ОК "Юг" враг совершил 14 штурмов, в основном в Запорожской области – Роботино и Старомайорское.
Также враг осуществлял попытки штурмов в Херсонской области, в районе Крынок. Но ситуация остается стабильной. Вчера был первый день, когда не было зафиксировано боевых столкновений в районе острова Нестрига,
– добавил Плетенчук.
Оккупанты продолжают обстреливать Юг
- За минувшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии ранения получили 4 человека. Зато 11 мая, согласно сообщению ОВА, из-за российского обстрела у 72-летней жительницы села Тягинки взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение грудной клетки и контузия. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
- Также под вражеским огнем оказалось Садовое. Пострадал мужчина, 82 лет, который во время артобстрела находился во дворе. Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки, бедра и стопы доставили в больницу.
- Тем временем по Запорожской области враг ударил 380 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов. Поступило 24 сообщения о разрушении жилья, однако мирные жители, к счастью, не пострадали.