Силы обороны ответили, есть ли признаки нового наступления России на Юге

Наступление российских оккупантов на севере Харьковской области не повлияло на ситуацию на южном фронте. Силы обороны Юга рассказали о том, что происходит на этих направлениях и прокомментировали, есть ли признаки формирований новых наступательных групп врага.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал, что на Юге пока нет признаков нового наступления. Об этом пишет 24 Канал.

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Какова ситуация на южных направлениях

По словам Плетенчука, наступление врага на Харьковщине никак не повлияло на ситуацию на южном фронте.

Изменений в состоянии, положении и характере действий врага не обнаружено, точнее они отсутствуют. Так же как отсутствуют признаки создания наступательных группировок. Если там это было ожидаемо (в Харьковской области, - ред), то на юге таких признаков нет,

– отметил он.

Враг ежедневно делает попытки штурмов на южных направлениях, однако пока их интенсивность не изменилась. В общем, за минувшие сутки в операционной зоне ОК "Юг" враг совершил 14 штурмов, в основном в Запорожской области – Роботино и Старомайорское.

Также враг осуществлял попытки штурмов в Херсонской области, в районе Крынок. Но ситуация остается стабильной. Вчера был первый день, когда не было зафиксировано боевых столкновений в районе острова Нестрига,

– добавил Плетенчук.

Оккупанты продолжают обстреливать Юг