Поврежден газопровод: все населенные пункты от Угледара до Бердянска останутся без газа
Источник:телеграм Павла Кириленко
Российские оккупанты повредили магистральный газопровод Донецк – Мариуполь. Поэтому все населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
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Чтобы устранить неконтролируемую утечку газа, специалистам пришлось перекрыть крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара.
В настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа. Дальше без газа останутся населенные пункты от Угледара до Бердянска.
Добавим, что ранее оккупанты нанесли мощный авиаудар в Сумской области. Город Ахтырка продолжает оставаться без тепла и электроэнергии, там разрушились котлы и машинное отделение местной ТЭЦ. Город приходит в себя после разрушения русской армии.