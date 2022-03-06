Поврежден газопровод: все населенные пункты от Угледара до Бердянска останутся без газа

Российские оккупанты повредили магистральный газопровод Донецк – Мариуполь. Поэтому все населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

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Чтобы устранить неконтролируемую утечку газа, специалистам пришлось перекрыть крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара.

В настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа. Дальше без газа останутся населенные пункты от Угледара до Бердянска.

Добавим, что ранее оккупанты нанесли мощный авиаудар в Сумской области. Город Ахтырка продолжает оставаться без тепла и электроэнергии, там разрушились котлы и машинное отделение местной ТЭЦ. Город приходит в себя после разрушения русской армии.