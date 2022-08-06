Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович. Накануне СМИ сообщили, что в бухту Севастополя вошел обожженный "Василий Быков".

Тем временем В сети показали, как украинская "Верба" бьет российских оккупантов

Копоть на борту могла возникнуть из-за работы двигателей

Арестович предположил, что копоть на борту может не зависеть от внешних факторов. Ее могла вызвать, например, работа двигателей.

Таких данных нет. Было два эпизода. Первый, будто дым на горизонте, и второй, что "закопченный" корабль пришел в бухту. Если бы мы утопили, мы сразу заявили бы, чего нам стесняться,

– объяснил Арестович.

Отметим, что по информации СМИ, "Василию Быкову" помогали пришвартоваться два буксира. У судна вроде бы обгорел борт.



Один из аналитиков OSINT еще 4 августа сообщал, что в Черном море вокруг одного из российских кораблей сначала был дымовой занавес, а затем из него пошел черный дым. Предполагали, что маскировка не помогла уберечь судно от украинской ракеты.

Обратите внимание! По официальным данным Генштаба ВСУ, Украина потопила 15 вражеских кораблей и катеров.

Актуально На Харьковщине украинские воины уничтожили российский "Метеорит"

Успешная работа украинской армии: последние новости

Только за 5 августа украинские защитники попали в 6 складов и 2 пункта управления врага в Херсонской области. Пылало в Олешках, Чернобаевке, Бериславском и Херсонском районах.

Накануне в Харьковской области ВСУ ликвидировали советскую установку для разминирования "Метеорит".

В Донецкой области благодаря четкой работе наших артиллеристов враги остались без 2 САУ "Акация".

По состоянию на 5 августа ликвидировано 41 650 захватчиков, 1792 танка и 4032 боевых бронированных машин.

Узнайте в видео – Арестович рассказал об успешной работе ВСУ в Херсонской области: