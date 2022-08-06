Про це розповів радник голови ОП Олексій Арестович. Напередодні ЗМІ повідомили, що у бухту Севастополя зайшов обпалений "Васілій Биков".

Тим часом У мережі показали, як українська "Верба" б'є російських окупантів

Кіптява на борту могла виникнути через роботу двигунів

Арестович припустив, що кіптява на борту може не залежати від зовнішніх чинників. Це могла спричинити, наприклад, робота двигунів.

Таких даних немає. Було два епізоди. Перший, що нібито дим на горизонті, і другий, що "закопчений" корабель прийшов у бухту. Якби ми потопили, ми відразу заявили б, що нам соромитися,

– пояснив Арестович.

Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, "Васілію Бикову" допомагали пришвартуватись два буксири. У судна начебто обгорів борт.



Один з аналітиків OSINT ще 4 серпня повідомляв, що у Чорному морі навколо одного з російських кораблів спочатку була димова завіса, а потім з нього пішов чорний дим. Припускали, що маскування не допомогло вберегти судно від української ракети.

Зверніть увагу! За офіційними даними Генштабу ЗСУ, Україна потопила 15 ворожих кораблів та катерів.

Актуально На Харківщині українські воїни знищили російський "Метеорит"

Успішна робота української армії: останні новини

Лише за 5 серпня українські захисники поцілили у 6 складів та 2 пункти управління ворога на Херсонщині. Палало в Олешках, Чорнобаївці, Бериславському та Херсонському районах.

Напередодні на Харківщині ЗСУ ліквідували радянську установку для розмінування "Метеорит".

На Донеччині завдяки чіткій роботі наших артилеристів вороги залишились без 2 САУ "Акація".

Станом на 5 серпня ліквідовано 41 650 загарбників, 1792 танки та 4032 бойові броньовані машини.

Дізнайтесь у відео – Арестович розповів про успішну роботу ЗСУ на Херсонщині: