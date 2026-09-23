Об этом сообщает Lean Institute Ukraine в Facebook.

Что известно об атаке на КПЦ "Парковый"

Чрезвычайное происшествие произошло непосредственно во время проведения мероприятия.

По предварительной информации организаторов, все участники и посетители саммита живы и невредимы. Однако местные телеграм-каналы публиковали информацию о возгорании на месте.

Организаторы отмечают, что в настоящее время ожидают подтвержденной информации о возможном продолжении саммита. Актуальные данные обещают опубликовать на официальных ресурсах и в специальном чат-боте мероприятия.

Напомним, что 23 сентября Россия также разрушила культовый рынок "Шайба" в Киеве.

Спасателям уже удалось потушить огонь, но от здания фактически остался лишь выгоревший каркас.

Уничтоженный объект является памятником киевского модернизма ХХ века. Он был построен в 1973 году.

В столице были и другие разрушения. К сожалению, в общей сложности погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 43 человек по состоянию на 16:58.