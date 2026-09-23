Про це повідомляє Lean Institute Ukraine у фейсбуці.

Що відомо про атаку на КВЦ "Парковий"?

Надзвичайна подія сталася безпосередньо під час проведення заходу.

За попередньою інформацією організаторів, усі учасники та відвідувачі саміту живі й неушкоджені. Однак місцеві телеграм-канали публікували інформацію про загоряння на місці.

Організатори зазначають, що наразі очікують підтверджену інформацію щодо можливого продовження саміту. Актуальні дані обіцяють опублікувати на офіційних ресурсах та у спеціальному чат-боті заходу.

Нагадаємо, що Росія 23 вересня також зруйнувала культовий ринок "Шайба" у Києві.

Рятувальникам вже вдалося приборкати вогонь, але від будівлі фактично залишився лише вигорілий каркас.

Знищений об'єкт є пам'яткою київського модернізму ХХ століття. Він був побудований у 1973 році.

Були й інші руйнування у столиці. На жаль, загалом загинули двоє людей, а число постраждалих збільшилося до 43 осіб станом на 16:58.