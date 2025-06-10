Бесноватые с "Шахедами" и красной кнопкой, – реакция президента на повреждение Софии Киевской

Россия в ночь на 10 июня снова терроризировала Украину "Шахедами" и ракетами. В частности, серьезно пострадал Киев, где среди поврежденных объектов одна из главных святынь Украины – национальный заповедник "София Киевская".

Президент Зеленский в вечернем обращении 10 июня отреагировал на этот циничный обстрел, назвав россиян "бесноватыми", передает 24 Канал.

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Бесноватые с "Шахедами" и красной кнопкой, – Зеленский

Софийский собор в центре Киева является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате мощной взрывной волны обвалился оштукатуренный карниз центральной абсиды на восточном фасаде собора. Любые вибрационные нагрузки от взрывов являются серьезной угрозой для сохранности его конструкций.

Для всех людей, кто действительно знает историю и кому не чуждо христианство, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии – это абсолютно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с "Шахедами" и красной кнопкой. И именно катастрофы являются смыслом их существования – больше ничего они не производят и после себя ничего другого не оставят,

– сказал президент Зеленский.

Он подчеркнул, что на поступки России нужно реагировать и останавливать ее. Глава государства подчеркнул, что это не только Украине нужно, но и всему миру, потому что он выиграет от принуждения России к миру.

Зеленский также в очередной раз поблагодарил всех, кто продолжает быть с Украиной.