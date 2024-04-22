Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для 24 Канала отметил, что после поражения очередного судна Черноморский флот еще больше будет сидеть "по домам".

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Свитан объяснил, что без этого корабля в целом российский подводный флот не имеет права выходить в море, поскольку нет механизма спасения экипажа и подводной лодки, если она потерпит крушение.

По его словам, теперь, выходя в море, российские моряки будут понимать, что любая проблема на подводной лодке – практически смерть для них, поскольку их никто уже не достанет. И это касается не только подводных лодок, но и кораблей, если их постигнет судьба крейсера "Москва".

А она точно постигнет, есть механизмы, как их достать,

– сказал полковник запаса.

Поэтому, добавил Свитан, вероятнее всего, Черноморский флот теперь еще больше будет сидеть "по домам", пытаясь спрятаться в бухтах в России или в Крыму.

Бои за Часов Яр

Полковник запаса отметил, что перед россиянами поставлена задача захватить Часов Яр до 7 мая, когда должна состояться "инаугурация" Путина. То есть оккупанты будут пытаться "подарить" диктатору этот город.

Он отметил, что все будет зависеть от того, насколько быстро к нам прибудет американская помощь, хотя бы снаряды. Будет достаточно вдвое – втрое увеличить нормирование по снарядам – и мы удержим Часов Яр.

Вариантов удержать очень много, но они все основываются на достаточном количестве сил и средств, которые туда будут выделены,

– заявил Свитан.

Если же, заметил он, подойдут еще и дальнобойные ракеты ATACMS в достаточном количестве, тогда точно никаких наступательных действий россиян ни в мае, ни в июне не будет.

Что происходит в Часовом Яре: смотрите на карте

Последствия сбивания Ту-22М3 для России

Свитан заметил, что погибли командир экипажа и летчик, сидевшие впереди. Произошло принудительное катапультирование тела летчика, потому это точно свидетельствует о поражении самолета нашей ракетой. Техническая неисправность не привела бы к потере 2 членов экипажа.

По его словам, россиянам очень трудно подготовить экипаж Ту-22 – если готовить 4 пилотов с нуля, то по полной программе на это нужно аж 8 лет.

Подготовка иногда стоит дороже, чем стоимость самого самолета,

– сказал летчик-инструктор.

Поэтому, подытожил Свитан, потеря Ту-22М3 и экипажа – это двойной удар по "российских ВКС" (Воздушно-космические силы).

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