Над Украиной постоянно летают несколько российских А-50: что означает потеря одного из них

Днями на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси из-за взрывов был поврежден российский военный самолет А-50. Такая же авиация постоянно летает над Украиной. Уничтожение хотя бы одного такого самолета – огромная потеря для России.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, Россия может перебросить в Украину еще несколько самолетов А-50, чтобы контролировать ситуацию перед ракетной атакой.

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Уничтожение хотя бы одного А-50 – большая потеря для России

Криволап отметил, что периодически вражеские самолеты А-50 летают над территорией Украины. Но россияне не могут перебросить сюда все самолеты, потому что проводят на них аэроразведку и на других объектах.

Им (россиянам – 24 Канал) нужно совершать аэроразведочные полеты над Северным морем. Они страшно переживают по поводу своих кораблей. Также им нужно летать в районе стран Балтии, наблюдать, что там делается,

– считает он.

Поэтому эксперт по авиации убежден, что уничтожение хотя бы одного самолета А-50 – огромная потеря для России.

С другой стороны, как предположил Константин Криволап, оккупанты, вероятно, накапливают ракетный потенциал для очередного массированного обстрела Украины.

Криволап о российских А-50: смотрите видео

Какие возможности имеет А-50

Константин Криволап отметил, что СМИ пишут: российские А-50 могут видеть на расстоянии 500 километров, рассматривать цели до 250 – 275 километров.

"Сейчас одним самолетом они могут рассматривать всю территорию Украины одним самолетом. Но они не могут увидеть подробно. Картинка есть, но она все равно размыта", – добавил эксперт по авиации.

Инцидент в Мачулищах по А-50: коротко