Над Украиной постоянно летают несколько российских А-50: что означает потеря одного из них
Днями на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси из-за взрывов был поврежден российский военный самолет А-50. Такая же авиация постоянно летает над Украиной. Уничтожение хотя бы одного такого самолета – огромная потеря для России.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, Россия может перебросить в Украину еще несколько самолетов А-50, чтобы контролировать ситуацию перед ракетной атакой.
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Уничтожение хотя бы одного А-50 – большая потеря для России
Криволап отметил, что периодически вражеские самолеты А-50 летают над территорией Украины. Но россияне не могут перебросить сюда все самолеты, потому что проводят на них аэроразведку и на других объектах.
Им (россиянам – 24 Канал) нужно совершать аэроразведочные полеты над Северным морем. Они страшно переживают по поводу своих кораблей. Также им нужно летать в районе стран Балтии, наблюдать, что там делается,
– считает он.
Поэтому эксперт по авиации убежден, что уничтожение хотя бы одного самолета А-50 – огромная потеря для России.
С другой стороны, как предположил Константин Криволап, оккупанты, вероятно, накапливают ракетный потенциал для очередного массированного обстрела Украины.
Криволап о российских А-50: смотрите видео
Какие возможности имеет А-50
Константин Криволап отметил, что СМИ пишут: российские А-50 могут видеть на расстоянии 500 километров, рассматривать цели до 250 – 275 километров.
"Сейчас одним самолетом они могут рассматривать всю территорию Украины одним самолетом. Но они не могут увидеть подробно. Картинка есть, но она все равно размыта", – добавил эксперт по авиации.
Инцидент в Мачулищах по А-50: коротко
- Утром 26 февраля на аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 километрах от Минска, прогремело два взрыва. В результате был поврежден один военно-транспортный самолет Россия А-50.
- Активисты сообщили, что ответственность за инцидент взяли на себя белорусские партизаны. К взрывам на аэродроме в поселке Мачулищи причастны два беспилотника производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камикадзе "кустарным" способом. Именно они повлекли повреждение военного летательного аппарата России А-50.
- Российский разведывательный самолет А-50, атакованный дроном, после взлета так и не вернулся назад на аэродром "Мачулищи". В то же время, белорусские пропагандисты утверждают, что самолет якобы сопровождал борт Александра Лукашенко.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия пока не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых, вероятно, повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.