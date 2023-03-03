Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых, вероятно, повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Россия не имеет возможности производить радиолокационные самолеты А-50
"Там есть разные модификации. Всего около 10 разных модификаций подобных самолетов было. Другое дело несколько их есть, а способность их производить", – сказал он.
По его словам, производить самолеты подобные А-50 с подобными задачами, по состоянию на сегодня, "деградированная промышленность России не способна".
Юсов также напомнил, что зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.
Что известно о взрывах на аэродроме "Мачулищи"
- Утром 26 февраля на аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 километрах от Минска, прогремело два взрыва. В результате был поврежден один военно-транспортный самолет России ДРЛС А-5.
- Активисты сообщили, что ответственность за инцидент взяли на себя белорусские партизаны.
- К взрывам на аэродроме в поселке Мачулищи причастны два беспилотника производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камкадзе "кустарным" способом. Именно они повлекли повреждение военного летательного аппарата России ДРЛС А-50.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат Для Украины заявил, что для Украины это хорошая новость. Этот самолет врага постоянно сопровождает атаки оккупантов крылатыми ракетами.
- Российский разведывательный самолет А-50, атакованный дроном, после взлета так и не вернулся на аэродром "Мачулищи". В то же время, белорусские пропагандисты утверждают, что самолет якобы сопровождал борт Александра Лукашенко.