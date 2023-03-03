Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких, ймовірно, пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росія не має змоги виробляти радіолокаційні літаки А-50

"Там є різні модифікації. Всього близько 10 різних модифікацій подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти", – сказав він.

За його словами, виробляти літаки подібні до А-50 з подібними завданнями, станом на сьогодні, "здеградована промисловість Росії не здатна".

Також Юсов нагадав, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкцій.

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