Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. За його словами, Росія може перекинути в Україну ще кілька літаків А-50, щоб контролювати ситуацію перед ракетною атакою.
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Знищення хоча б одного А-50 – велика втрата для Росії
Криволап зазначив, що періодично ворожі літаки А-50 літають над територією України. Але росіяни не можуть перекинути сюди усі літаки, бо проводять на них аеророзвідку і на інших об’єктах.
Їм (росіянам – 24 Канал) потрібно здійснювати аеророзвідувальні польоти над Північним морем. Вони страшно хвилюються з приводу своїх кораблів. Також їм треба літати в районі країн Балтії, спостерігати, що там робиться,
– вважає він.
Тому експерт з авіації переконаний, що знищення хоча б одного літака А-50 – величезна втрата для Росії.
З іншого боку, як припустив Костянтин Криволап, окупанти, ймовірно, накопичують ракетний потенціал для чергового масованого обстрілу України.
Криволап про російські А-50: дивіться відео
Які можливості має А-50
Костянтин Криволап зауважив, що ЗМІ пишуть: російські А-50 мають змогу бачити на відстані 500 кілометрів, розглядати цілі до 250 – 275 кілометрів.
"Зараз одним літаком вони можуть розглядати всю територію України одним літаком. Але вони не можуть побачити детально. Картинка є, але вона все одно розмита", – додав експерт з авіації.
Інцидент в Мачулищах з А-50: коротко
- Зранку 26 лютого на аеродромі "Мачулищі", що розташований за 12 кілометрів від Мінська, прогриміло два вибухи. У результаті був пошкоджений один військово-транспортний літак Росії А-50.
- Активісти повідомили, що відповідальність за інцидент на себе взяли білоруські партизани. До вибухів на аеродромі в селищі Мачулищі причетні два безпілотники виробництва компанії DJI, переобладнані в дрони-камікадзе "кустарним" способом. Саме вони спричинили пошкодження військового літального апарату Росії А-50.
- Російський розвідувальний літак А-50, який був атакований дроном, після зльоту так і не повернувся назад на аеродром "Мачулищі". Водночас білоруські пропагандисти стверджують, що літак буцімто супроводжував борт Алєксандра Лукашенка.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких, ймовірно, пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах.