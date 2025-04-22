Повреждены дома, авто, загородный комплекс: какие последствия атаки на Киевщину

Российское "перемирие" продолжалось всего одну ночь. Без тревог было только 20 апреля, а дальше оккупанты с новой силой атаковали Украину. В ночь на 22 апреля "Шахеды" ударили по Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Николая Калашника.

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Какие последствия атаки по Киевской области 22 апреля

Как сообщил глава Киевской ОВА, в результате очередной атаки "Шахедами" есть разрушения.

В области работала ПВО, которая сбивала вражеские цели. Взрывы в Киевской области прогремели около часа ночи.

К счастью, никто не пострадал, а попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Однако последствия значительные.

В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения. Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса,

– написал Калашник.

Позже бучанский городской голова Анатолий Федорук уточнил, что разрушений еще больше. Повреждены семь домов в Блиставицком старостате Бучанской громады с разной степенью разрушения.

"Вот так выглядит "пасхальное перемирие" от Путина – лживое и циничное, как и все, что стоит за его словами", – подытожил Федорук.

Последствия удара по Киевской области 22 апреля / Фото Нацполиция

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. На месте работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевщины и работники ГСЧС.

В полиции добавили, что в Бучанском районе произошло возгорание на строительной площадке, которое спасатели ликвидировали. Взрывная волна повредила помещение загородного комплекса и фундамент недостроенного здания.