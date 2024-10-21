Поврежденные дома, гараж, авто и рынок: какие последствия атаки "Шахедами" на Киевскую область

Российские захватчики ночью 21 октября атаковали Киевскую область своими дронами-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого в регионе есть повреждения.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. В то же время все вражеские беспилотники уничтожила наша ПВО.

К теме В 3 районах Киева зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников, есть повреждения и пострадавший

Какие последствия вражеской атаки в Киевской области

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что ночью враг массированно атаковал Киевскую область ударными дронами. В области работали силы ПВО, а вражеские цели уничтожены.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет,

– подчеркнул чиновник.

В то же время он отметил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждена кровля многоэтажного жилого дома, выбиты окна и частичное разрушение одной из квартир. Также выбиты окна еще в одном многоэтажном доме и повреждены три автомобиля

"На месте работают все оперативные службы. Развернут пункт обогрева. Работают психологи. Последствия падения обломков дрона ликвидируются", – сказал Кравченко.

Кроме того, из-за атаки был поврежден один частный дом и гараж. Произошло также возгорание на поле. Пожар ликвидирован.

Также произошел пожар на одном из рынков. Возгорание оперативно ликвидировано,

– отметил начальник Киевской ОВА.

Кравченко подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая оперативная помощь.

Что рассказали о последствиях в полиции и ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что 21 октября утром в поселке Глеваха Фастовского района в результате попадания обломков в 5-этажку произошло частичное разрушение конструкций кровли дома.

"Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителей дома. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам. К счастью, погибших и раненых нет", – сказали спасатели.

Последствия вражеской атаки "Шахедами" в Киевской области / Фото ГСЧС

Сейчас на месте происшествия продолжается обрезание нестабильных конструкций бетонных плит. К работам привлечены 27 спасателей и 3 единицы техники, в том числе тяжелая инженерная техника.

В Нацполиции в то же время рассказали, что повреждения получили дома местных жителей и автомобили.

По состоянию на 08:30 в одном из районов повреждены два многоквартирных и один частный дома, гаражное помещение, три автомобиля, а также местный рынок,

– сказали правоохранители.

Полиция фиксирует последствия вражеской атаки на Киевскую область / Фото Нацполиции

Информация о пострадавших пока отсутствует.