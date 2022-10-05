Повреждены 3 объекта инфраструктуры: новые подробности о последствиях атаки Белой Церкви дронами

Российские военные в ночь на 5 октября атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе. Появились новые детали, проливающие свет на последствия массированного удара.

Этой ночью враг атаковал Киевскую область. Но на этот раз он использовал не ракеты, а иранские дроны-камикадзе "Шахид-136". Рассказываем, что известно о последствиях удара по Белой Церкви. Деталями поделился глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона.