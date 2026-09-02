Повреждены склады и дома: в Киевской области после утренней атаки есть пострадавшие

2 сентября Россия продолжает наносить атаки на Украину. В Киевской области в результате утренней атаки есть пострадавшие.

Также были повреждены склады и жилые дома. Об этом сообщил начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Каковы последствия атаки

В результате утренней атаки пострадали 2 человека. В Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра, а в Броварском районе женщина – осколочные ранения руки и плеча.

Людям оказывается необходимая медицинская помощь.

Имеются повреждения гражданской инфраструктуры:

в Бучанском районе возник пожар в складских помещениях, также поврежден частный дом,

в Броварском районе поврежден частный дом,

в Бориспольском районе повреждено складское здание.

Спасатели работают на местах и ликвидируют последствия атаки.

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Напомним, что серия взрывов ночью прогремела и в Одессе. Россия нанесла удар баллистическими ракетами и дронами по городу, есть разрушения, а также пострадавшие – 8 человек, среди них – ребенок. Двое человек госпитализированы.