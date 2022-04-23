Почти во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
23 апреля 2022 , 13:44Читати новину українською
В Украине около 13:25 включили сирены экстренного оповещения на Юге, Востоке, Центре и Севере Украины. Через 20 минут сообщение о воздушной опасности раздалось и на Западе.
Находиться на улице – небезопасно. Ведь сейчас существует угроза авиаудара, сообщает 24 канал.
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В большинстве областей объявили о тревоге
Заметим, через 15 минут после оповещения о тревоге в северных областях сообщили об отбое. В частности, опасность прошла на Киевщине, Винничине, Черниговщине и Житомирщине.
Жителям других областей следует и дальше находиться в укрытии.
Однако около 14:00 сирены снова включили во всех регионах, кроме Херсонщины.Важно! Жителям этих регионов следует и дальше находиться в укрытии.
К теме смотрите видео о том, что делать, когда услышали сирены: