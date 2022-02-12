Повторения 2014 года не будет, – Резников и Залужный успокоили украинцев

Украинская армия готова дать отпор России, если та решится на вторжение в Украину. Такое заявление сделали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

Резников напомнил, что армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году. Хотя тогда многие психологически не были готовы сопротивляться.

Кстати Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе"

2014 год не повторится

Министр обороны подчеркнул, что сейчас ситуация изменилась. Разведка, армия и дипломаты все контролируют. Украина круглосуточно координирует действия с международными партнерами.

Повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город,

– заверил Резников.

Все сценарии просчитывают

Залужный отметил, что нельзя заглянуть в голову руководителям Кремля, чтобы спрогнозировать их действия. Однако Украина просчитывает все сценарии развития. По словам главнокомандующего, мы готовы к любым.

Главнокомандующий заверил, что подразделения ВСУ готовы дать отпор врагу. Более того, развернули Силы терробороны, которые вооружили противотанковыми и зенитно-ракетными комплексами.

Врага встретят с Джавелинами

Залужный рассказал, что усилили оборону Киева. ВСУ прошли войну и имеют должную подготовку.

"Готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!", – подчеркнул военный.

Есть ли угроза нападения России

Американские и европейские СМИ 11 февраля опубликовали ряд материалов с датами и направлениями предполагаемого нападения. Россия продолжает стягивать свои войска к границам.

На фоне такой информации ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину. В частности, США, Великобритания, Черногория, Япония, Нидерланды и т.д.

МИД просит украинцев не сеять панику, поскольку государство готово к любым угрозам.

Такого же мнения придерживается президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина благодарна за сообщения США, однако наша разведка тоже работает.

Важно – Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе":