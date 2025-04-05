В Кривом Роге бабушка сгорела в собственном доме, куда попал "Шахед"

Россия в ночь на 5 апреля продолжила террор Кривого Рога, атаковав город "Шахедами". Один из дронов попал в частный дом, где жила пожилая женщина. К сожалению, бабушка погибла на месте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета безопасности города Александра Вилкула.

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В Кривом Роге в доме сгорела бабушка

После того, как Россия цинично нанесла ракетный удар по жилому району Кривого Рога, оккупанты продолжили терроризировать город. Кривой Рог атаковали много "Шахедов", в городе прозвучала серия мощных взрывов.

Впоследствии стало известно, что один из дронов-камикадзе попал в частный дом. После взрыва сразу вспыхнул пожар.

К сожалению, в результате атаки погиб человек – пожилая женщина. Бабушка сгорела в доме после попадания "Шахеда".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей. Светлая и вечная память!

Кроме того, в результате атаки "Шахедов" в Кривом Роге есть 5 пострадавших.

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки вспыхнуло несколько пожаров в частном жилом секторе Кривого Рога. Частично разрушен один дом. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий атаки.

Последствия атаки "Шахедов" в Кривом Роге – больше в галерее

К слову, под атакой "Шахедов" оказалась и Киевщина. Там силы ПВО отбивали российскую атаку.