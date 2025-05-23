В Минобороны ответили, будут ли применять штрафы к людям, которые не пройдут повторную ВВК

Военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными, обязаны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года. За нарушение этого срока предусмотрены штрафы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

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Что будет, если не пройти повторную ВВК

Лазуткин отметил, что "верховенство права является одной из базовых и важных ценностей для нашего общества", поэтому лица, которые не пройдут повторную ВВК до 5 июня, будут считаться нарушителями правил воинского учета в особый период.

Такие действия подпадают под статью 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающую наложение штрафа.

Опять же, если у человека есть уважительные причины, например, госпитализация и он может это доказать, то заранее надо сообщить ТЦК и СП об этом. А так, действительно, можно быть оштрафованным,

– отмечает Лазуткин.

Напомним, что повторную ВВК должны пройти те, кто до 4 мая 2024 года был признан "ограниченно годными" к военной службе. В то же время это требование не касается людей с инвалидностью.