Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в етері телемарафону.

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Що буде, якщо не пройти повторну ВЛК

Лазуткін зазначив, що "верховенство права є однією зі базових і важливих цінностей для нашого суспільства", тому особи, які не пройдуть повторну ВЛК до 5 червня, вважатимуться порушниками правил військового обліку в особливий період.

Такі дії підпадають під статтю 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафу.

Знову ж таки, якщо у людини є поважні причини, наприклад, госпіталізація і вона може це довести, то заздалегідь треба повідомити ТЦК і СП про це. А так, дійсно, можна бути оштрафованим,

– зазначає Лазуткін.

Нагадаємо, що повторну ВЛК мають пройти ті, хто до 4 травня 2024 року був визнаний "обмежено придатними" до військової служби. Водночас ця вимога не стосується людей з інвалідністю.