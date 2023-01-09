Угроза наступления из Беларуси может вырасти хоть завтра, – военный обозреватель

Российские военные действительно проходят тренировки, однако ни количество личного состава, ни техническое обеспечение не свидетельствуют о возможности нападения на Беларусь. Однако такая ситуация может резко измениться в короткие сроки.

Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, армия России хоть и ознаменует себя как танковое войско, но танки у нее полноценно нетрудоспособны.

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Российских военных в Беларуси недостаточно

Александр Коваленко пояснил, что в настоящее время в Беларусь направили максимум 1,5 тысяч личного состава. В частности, это ориентировочно две батальонные тактические группы.

Сейчас это небольшое количество, но сегодня две батальонные тактические группы, завтра две, послезавтра еще две.

– заметил он.

По его словам, российские военные действительно проходят тренировки на территории Белоруссии. В первую очередь там дислоцируются подразделения первой танковой армии. Они учатся стрелять из танковой и тяжело бронированной техники.

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Военно-политический обозреватель пояснил, что именно эти подразделения, личный состав которых составляет 12 тысяч, имеют катастрофическую недокомплектацию.

"БТР, БМП, автомобильного транспорта критически не хватало, артиллерии, ствольной, реактивной, зенитно-ракетной техники", – добавил Коваленко.

Он отметил, что для наступления у россиян не готова ударная группировка.

"То количество личного состава и техники, которое там сосредоточено, не является элементом, который был бы достаточно серьезной угрозой для Украины на сегодняшний день", – прокомментировал военно-политический обозреватель.

Впрочем, Коваленко рассказал, что это не значит, что завтра через неделю или две недели россияне не начнут формировать полноценную группировку: свозить технику и личный состав.

Российские танки полноценно небоеспособны

По словам военно-политического обозревателя, Россия привлекает внимание Украины, создавая иллюзию передислокации техники вдоль границ.

Эшелоны гоняют туда сюда с одной той же техникой, будто там происходит нечто, что можно назвать подготовкой к наступлению.

– заметил Коваленко.

Однако, с другой стороны, у россиян почти штатная комплектация по танкам.

"У них 156 танков на сегодня. Для 15 – 16 батальоно-тактических групп это почти 100% комплектация", – добавил военно-политический обозреватель.

Впрочем, по мнению Коваленко, все эти танки полноценно нетрудоспособны. Потому что их снимали с хранения и сразу отправляли в Беларусь без предоставления какого-либо технического обслуживания.

"Некоторая часть танков не может даже ехать, некоторая часть не может стрелять – и так 50 на 50. Качество танков ужасно", – подчеркнул он.

Военно-политический обозреватель добавил, что в России даже отсутствуют ремонты бригады, которые могли бы обслуживать танки.

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