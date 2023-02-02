У ВСУ есть потенциал остановить новое большое наступление россиян, – военный эксперт

Аналитики утверждают, что вскоре россияне могут осуществить повторное наступление. Что касается их подготовки – вопрос диалектический.

Готовность оккупантов определяется решением одного человека. Если Владимир Путин скажет идти – они попрут, в каком бы состоянии ни были. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Андрей Харук.

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Понятно, что сотни тысяч военных, которых собрали осенью, уже прошли определенную подготовку и боевое слаживание. Харук отмечает, что россияне уже отошли от практики бросать в бой свежемобилизованных, как это было в начале. Такую роль определенное время играли вагнеровцы, которых не жалко, в конце концов, как и мобилизованных.

Вероятность такого наступления есть, потому что Путин не отказывается от идеи победить Украину. Абсурдной, бессмысленной, иррациональной идеи. Однако никто не утверждает, что он живет в рациональном мире. У него свой мир, свое видение,

– акцентирует военный эксперт.

Чего не хватает ВСУ

Как отмечает Харук, для остановки нового наступления у нас есть потенциал и возможности. Поступление современных танков требуется для удачного контрнаступления и освобождения территорий.

"ВСУ в том состоянии, в котором они сейчас, по моему мнению, вполне способны остановить полномасштабное наступление", – считает военный эксперт.

По данным украинской разведки, на территории Украины сейчас воюют 326 тысяч российских военных, чего уже достаточно для повторного наступления, однако россияне, по всей видимости, будут набирать еще больше людей. Впрочем, для формирования мощной ударной силы требуется не только человеческий ресурс, но и обеспечение техникой.

"Мы уже видели те же танки Т-62 и гаубицы Д-1, производство которых было прекращено в 1949 году. Конечно, россияне продолжают выпускать новые танки. Пока потери они покрыть не могут, все-таки есть определенные технологические ограничения", – констатировал Андрей Харук.

Трудности у оккупантов и с боеприпасами. Недаром время от времени появляются слухи об их поставках из Северной Кореи.

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