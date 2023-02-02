Будут идти волнами, – военный эксперт назвал 3 направления, где Россия может начать наступление

Россияне избрали тактику нашествия живой силы на горячих точках фронта, что влечет за собой колоссальные потери с их стороны. На самом деле оккупанты действуют так, как им позволяет техническое оснащение.

Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Михаил Притула. Он предположил, что россияне могут рассматривать три направления для наступления: Северное, Южное и Донецкое.

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По словам Притулы, россияне воюют по боевому уставу пехоты Красной армии 1945 года. По таким уставам учились еще некоторые российские генералы. Они разработаны для случаев, когда нет достаточного количества бронетехники и нужно сражаться исключительно живой силой.

Они будут бросать в бой большое количество живой силы, будут идти волнами,

– добавил эксперт.

Он сообщил, что первая волна выбивается примерно на 90%, то есть в первую волну нет смысла бросать подготовленные или хорошо оснащенные войска. Туда отправляют только мобилизованных, используют минимум затрат на содержание и оснащение.

Так было и в начале сентября, когда мобилизованные были немедленно отправлены на фронт, чтобы закрыть пробелы, заметил собеседник.

Возможные направления наступления

Притула предполагает, что одно из возможных направлений наступления будет со стороны Беларуси, чтобы отрезать центральную часть Украины от западных поставок.

К тому же, подчеркнул он, для Путина остро стоит вопрос защиты Крыма. Поэтому оккупанты могут наступать с двух сторон: с юга и севера. Решать эти вопросы российский генштаб будет после того, как будет иметь чем.

Перебросить при современной технической оснащенности даже сто тысяч живой силы в любую часть фронта они могут за неделю,

– добавил Притула.

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Сил для наступления сейчас в России нет

Усилить россияне могут Южное и Донецкое направление, предположил военный эксперт. Маловероятным он считает наступление на Харьков, из-за недостаточного количества сил.

Притула подчеркнул, что сейчас для масштабного наступления у России сил нет. Однако без военной оценки Путин все равно может принять решение о наступлении, которое будет иметь в основном политическую подоплеку.

Нюанс в том, что ранее до Путина не доходила правдивая информация о положении дел, военные генералы занимались в основном пропагандистскими действиями, которые скрывали реальную информацию.

Когда генералы увидели действительность, они постараются что-то объяснить Путину, что нельзя этого делать. Он будет топать ногами, увольнять генералов, менять местами,

– добавил Притула.

Притула убежден, если Путин отступит сейчас и самостоятельно освободит территорию Украины, сохранит Россию и армию в том виде, в каком она сейчас, то они будут наступать снова. Это произойдет рано или поздно, через 10 лет, через 20, но произойдет.

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