Россия создает условия для повторного вторжения в 2023: будет ли наступление успешным – прогноз ISW

Российские войска могут снова осуществить полномасштабное наступление на Киев. Однако их успехи будут маловероятны, даже если они будут атаковать столицу из Беларуси.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Эксперты отмечают, что в случае повторного наступления на север Украины российские войска вряд ли будут успешнее зимой 2023 года, чем они были в феврале 2022 года.

Достойно внимания Россияне готовят 200 тысяч солдат, не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев, – Залужный

Россия может снова использовать Беларусь

Аналитики подчеркивают, что российская армия деградировала и не имеет боевой мощи, которую она имела при первой попытке захватить Киев.

Также они вспомнили, что российские захватчики не смогли защитить свои достижения по всей Украине и потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из-под Киева.

Украинские войска со своей стороны подготовили значительные оборонные укрепления на севере Украины и сейчас лучше подготовлены к обороне, чем в феврале 2022 года. Местность вблизи белорусско-украинской границы не способствует ведению маневренной войны, а возможные пути вторжения из Беларуси в Киев проходят через узкие места в Чернобыльской зоне отчуждения, которые украинские войска уже научились защищать,

– говорится в материале.

Эксперты института отметили, что сейчас россияне в Бахмуте продвигаются не более чем на 100 – 200 метров в день после того, как сосредоточили там свои основные усилия.

В отчете ISW также отметили, что Россия не установила преимущество в воздухе и в значительной степени исчерпала свой высокоточный арсенал боеприпасов.

Цели Путина не изменились

Аналитики уверяют, что цели Владимира Путина в Украине не изменились. Российский диктатор использует два одновременных военных усилия для достижения своей цели – завоевания Украины и получения значительных уступок.

По всей видимости, Путин создает условия для возобновления наступления к весне 2023 года, чтобы заставить Украину пойти на уступки, считают аналитики.

Российские войска могут создавать условия для наступления с белорусской территории, хотя ISW продолжает считать, что белорусские военные не присоединятся к боевым действиям в Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный оценил возможное повторное наступление оккупантов на столицу. Он отметил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Он не сомневается в том, что они снова пойдут в Киев.