В Румынии определились с датой повторных президентских выборов, – СМИ

В Румынии назначили дату повторных выборов президента страны. Журналисты сообщают, что оба тура пройдут весной 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24. Отмечается, что президентские выборы будут повторены после того, как Конституционный суд Румынии решил отменить результаты первого тура выборов, организованного в конце ноября 2024 года.

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Когда пройдут президентские выборы в Румынии

Правительственная коалиция на заседании в субботу, 28 декабря, определила дату выборов президента страны. По информации собеседников издания, первый тур выборов назначили на 23 марта 2025 года, а второй тур состоится 6 апреля.

Проевропейская коалиция, сформирована PSD-PNL-UDMR, уже публично заявила, что поддерживает Крина Антонеску как общего кандидата. Среди других кандидатов – Елена Ласкони (USR), Никушор Дан (независимый), Келин Георгеску (независимый) и Даниэль Фунериу (независимый).

Напомним, Конституционный суд Румынии 6 декабря сообщил, что "с целью обеспечения честности и законности избирательного процесса будет назначена новая дата президентских выборов, а весь избирательный процесс будет перезапущен, начиная с регистрации и утверждения кандидатов".

Расследование показало, что избирательная кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску получила поддержку из-за рубежа, в частности через соцсеть TikTok, что вызвало волну протестов и беспокойство относительно демократии в стране.