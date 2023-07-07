Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук. Новым мятежником в России может стать любой, даже из близкого окружения Владимира Путина.

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"Евгений Пригожин – это живой пример того, что решительный человек во главе относительно небольшого количества боевиков может серьезно угрожать Москве. Не обязательно, что это будет Пригожин, или это будет Кадыров, возможно это будет какой-то амбициозный генерал, о котором мы еще не слышали, но такой риск очень серьезный", – отметил Максим Паламарчук.

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Россия в ловушке

Как отметил Максим Паламарчук, если бы Евгений Пригожин взял Бахмут, он не пошел бы бунтом на Москву. Поэтому развитие событий в Украине оказывает непосредственное влияние на ситуацию в России. Чем больше Украина будет разрушать стереотипы о величии и могуществе России, тем больше шансов, что бунт может повториться.

Вся российская элита понимает, что Россия в Украине попала в ловушку, из которой не может выйти из-за одной персональной проблемы – Владимира Путина. Потому что для Путина эта война за его политическое, возможно даже и физическое выживание,

– сказал Паламарчук.

Если один человек тянет за собой всю страну в небытие, трудно не ожидать, что не будет повторной попытки освободиться от этого бремени.

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