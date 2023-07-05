На смену Михайлову пришел Андрей Кондрашов. Он является преданным путинистом и всячески поддерживает так называемую "спецоперацию".

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Уволили ключевого рупора пропаганды

В России сдержанно заявили, что Михайлов "ушел в отставку". Стоит отметить, что он руководил пропагандистским ресурсом почти 11 лет. После незаконной аннексии Крыма Михайлов активно поддерживал и распространял фейки по так называемой "спецоперации". Однако в СтратКоме ВСУ отмечают, что это увольнение демонстрирует провал кремлевского режима.

Это изменение доказывает, что в Кремле признали провал информационно-пропагандистской работы. Очевидно, что российские руководители также недовольны освещением бунта Пригожина,

– говорится в сообщении.

Новым директором пропагандистского агентства стал Андрей Кондрашов. Он автор фильмов об аннексии Крыма и о жизни российского диктатора. Также Кондрашов был соведущим пропагандистской программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

То, что на должность нового директора пропагандистского СМИ назначили именно такого человека, может свидетельствовать, что для Кремля преданность Путину важнее любого профессионализма.

Обратите внимание! С началом полномасштабного вторжения Кондрашов попал под санкции. Сначала ограничения были введены в Канаде, а впоследствии – пропагандист попал во все санкционные списки стран Евросоюза.

О чем лжет российская пропаганда