На заміну Міхайлову прийшов Андрєй Кондрашов. Він є відданим путіністом та всіляко підтримує так звану "спецоперацію".

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Звільнили ключового рупора пропаганди

У Росії стримано заявили, що Міхайлов "пішов у відставку". Варто зазначити, що він керував пропагандистським ресурсом протягом майже 11 років. Після незаконної анексії Криму Міхайлов активно підтримував та поширював фейки щодо так званої "спецоперації". Проте у СтратКомі ЗСУ наголошують, що це звільнення демонструє провал кремлівського режиму.

Ця зміна доводить, що в Кремлі визнали провал інформаційно-пропагандистської роботи. Очевидно, що російські очільники також невдоволені висвітленням бунту Пригожина,

– мовиться у повідомленні.

Новим директором пропагандистської агенції став Андрєй Кондрашов. Він є автором фільмів про анексію Криму та про життя російського диктатора. Також Кондрашов був співведучим пропагандистської програми "Пряма лінія з Владіміром Путіним".

Те, що на посаду нового директора пропагандистського ЗМІ призначили саме таку особу, може свідчити, що для Кремля відданість Путіну є важливішим, ніж будь-який професіоналізм.

Зверніть увагу! З початком повномасштабного вторгнення Кондрашов потрапив під дію санкцій. Спочатку обмеження ввели у Канаді, а згодом – пропагандист потрапив у всі санкційні списки країн Євросоюзу.

Про що бреше російська пропаганда