Россияне атаковали Киевщину: враг повторно ударил по предприятию

Россия в ночь на 13 сентября терроризировала украинские города беспилотниками. Под ударом врага также оказалась Киевская область.

Оккупанты нанесли удар по Бориспольскому району. Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно о последствиях обстрелов?

В ночь на 13 сентября российские войска нанесли повторный удар по логистическому складскому помещению в Бориспольском районе Киевской области. В ГСЧС подчеркнули, что оккупанты вторично ударили по логистическому предприятию сразу после того, как спасатели ликвидировали предыдущее возгорание.

Спасатели ликвидировали пожар: смотрите видео

Для укрощения огня и ликвидации последствий повторного попадания в помощь подразделениям ГСЧС привлекли пожарную команду международного аэропорта "Борисполь". В настоящее время экстренные службы продолжают активно работать на месте происшествия, тушение и разбор завалов продолжаются.

Последствия российской атаки / Фото ГСЧС

Отметим, что в ночь на 13 сентября российские военные запустили по территории Украины 453 беспилотника разных типов. Также враг использовал для атаки по Украине "Бандероли".

Оккупанты атаковали дронами Ивано-Франковск. В городе звучала серия взрывов, поврежден жилой дом.