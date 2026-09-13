Также удалось уничтожить 4 "Бандероли". Об этом сообщили в Воздушных Сил ВСУ.

Как отработала ПВО?

Украинские военные сбили/подавили 409 враждебных целей, в том числе 405 БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и "Пародия", а также 4 барражирующих боеприпаса S8000 "Бандероль". Вражеская атака началась вечером 12 сентября и продолжалась в течение всего утра следующего дня.

Оккупанты осуществляли пуски по нескольким направлениям:

Шаталово;

Орел;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское в ТО Крыму;

акватория Азовского моря.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, известно о попадании средств воздушного приступа на 13 локациях. Также падение взбитых дронов и их обломков повлекло повреждение еще на 7 участках.

Вражеская активность в воздухе остается высокой на протяжении последних недель. Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, почти 150 БПЛА провели атаку на Украину 10 сентября, когда ПВО обезвредила 128 целей. А 6 сентября защитники неба сбили и нейтрализовали 88 воздушных целей из более чем сотни запущенных беспилотников.