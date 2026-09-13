Також вдалось знищити 4 "Бандеролі". Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Українські військові збили/подавили 409 ворожих цілей, зокрема 405 БпЛА типів "Шахед", "Гербера" та "Пародія", а також 4 баражуючі боєприпаси S8000 "Бандероль". Ворожа атака розпочалася увечері 12 вересня і тривала протягом усього ранку наступного дня.

Окупанти здійснювали пуски з кількох напрямків:

Шаталово;

Орел;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ.

Гвардійське у ТО Криму;

акваторія Азовського моря.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, відомо про влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Також падіння збитих дронів та їхніх уламків спричинило пошкодження ще на 7 ділянках.

Ворожа активність у повітрі залишається високою протягом останніх тижнів. Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, майже 150 БпЛА атакували Україну 10 вересня, коли ППО знешкодила 128 цілей. А 6 вересня оборонці неба збили та придушили 88 повітряних цілей з понад сотні запущених безпілотників.