Повылетали окна и "поднялась" крыша: рассказы очевидцев взрыва в управлении ФСБ в Ростове

Утром 16 марта в Ростове-на-Дону прогремел взрыв и загорелось здание Пограничного управления ФСБ в Ростовской области. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в здании даже поднялась крыша.

Некоторые россияне даже предположили, что такая чрезвычайная ситуация могла быть следствием теракта. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Предположение очевидцев и объяснение руководства

Один из очевидцев также рассказал, что от взрыва в пограничном управлении ФСБ вылетели все окна. А также предположил, что в результате такого инцидента могут быть пострадавшие.

Только что взорвалось прямо у меня на глазах. Как уе**ало – все окна повылетали, все вылетело. Я думаю, что там кто-то пострадал. Так бабахнуло, аж крыша подлетела. Что-то там взорвалось. Там вояки. Пожар внутри. Не знаю, теракт, не теракт... Наверное, кто-то накосячил,

– заявил он.

Также россияне отошли от новояза российской пропаганды и подчеркнули, что слышали не "хлопок", а самый настоящий взрыв.

Момент взрыва попал на видео

Однако чиновники и спецслужбы страны-оккупанта поспешили успокоить свой народ и объявили о других причинах взрыва и пожара. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, предварительно к чрезвычайной ситуации в хозяйственных помещениях пограничного управления ФСБ России по Ростовской области могло привести замыкание электропроводки. После этого огонь якобы распространился и вызвал взрывы емкостей с горюче-смазочными материалами.

В Ростове масштабный пожар: видео

Эту версию поддержали и в ФСБ, где российским СМИ подчеркнули, что взрыв произошел из-за возгорания горюче-смазочных материалов в гараже пограничного управления. Более того, по состоянию на 15:00 было известно, что пожар вызвал ряд других взрывов емкостей с топливом в помещении. Однако любопытно, что детонировали и боеприпасы.

Однако для уточнения всех причин ведется следствие.

Видео очевидцев пожара

Есть жертва и пострадавший: что известно о масштабах пожара

По предварительным данным, пожар распространился на площади 850 квадратных метров, дым от которого виден из разных районов города. Кроме того, взрыв подбросил крышу, произошел обвал двух стен помещения. По данным росСМИ огонь охватил склад пограничного управления ФСБ. Однако угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет.

По его словам, есть также и пострадавшие. Так, по данным источников в правоохранительных органах, в результате взрыва пострадали два человека, один из которых уже госпитализирован в состоянии средней тяжести. Впоследствии на месте пожара спасатели обнаружили и тело одной погибшей.

Чтобы избежать большего количества жертв, людей из здания эвакуировали. Эвакуировали также жителей дома и студентов таможенного училища.

По состоянию на 15:07 пожарные еще пытались усмирить огонь. Для этого перекрыли дорогу полицейскими и уборочными машинами.

Масштабный пожар в управлении ФСБ в Ростове / Российские телеграм-каналы и СМИ